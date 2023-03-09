В Волгоградской области за сутки вода поднялась в шести реках

В некоторых реках уровень воды продолжает увеличиваться Фото: Эдуард Пальгунов

Из-за таяния снега в северной части Волгоградской области уровень воды в реках продолжает подниматься. За сутки он стал выше на шести водных объектах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре России, на 20-88 сантиметров 9 марта поднялась вода в реках Хопер, Бузулук, Медведица, Иловля, Кумылга и Ольховка.

Отметим, в некоторых районах региона из-за талых вод подтапливаются улицы. Вода подобралась к домам и затопила некоторые дороги во Фролово и Новоаннинском. В некоторых реках уровень поднимается уже не первый день.