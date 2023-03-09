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НовостиОбщество9 марта 2023 9:02

В райцентрах Волгоградской области талые воды подтапливают улицы

Уровень воды в реках поднялся из-за дождей и потепления
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео администрации Фролово

Кадр с видео администрации Фролово

В Волгоградской области начался паводок. В некоторых райцентрах подтапливаются улицы, вода подобралась к домам. Талые воды и дождь повысили уровень воды в реках и балках Фролово.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Фролово, 8 марта из-за повышения уровня внешних вод были перекрыты дороги под мостом у АК-1728 и на перекрестке Дорошевой балки с улицей Дзержинского. Коммунальщики выезжают на проблемные участки, чтобы засыпать их землей, песком и щебнем, расчистить от сухих веток места, где скапливается вода.

- Ситуация находится под контролем, - отметили во Фролово.

Подтапливает и Новоаннинский. Вода также подобралась к ряду домов. Ведутся работы по ее отводу на улице Пионерской, где затопило придомовые участки. Сообщается, что вода собралась из-за того, что не вовремя были убраны заборы и сетки между домовладений.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал, что в Волгоградской области на 21-103 сантиметра повысился уровень воды в реках Медведица, Иловля, Кумылга, Бузулук.