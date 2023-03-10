В Волгоградской облдуме поддержали новые меры помощи участникам СВО

Новые меры поддержки примут уже на следующей неделе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новые меры поддержки для участников специальной операции на Украине и членов их семей, которые анонсировал губернатор Андрей Бочаров, поддержали в профильных комитетах Волгоградской областной Думы. Законопроекты рекомендовали рассмотреть и принять уже на ближайшем заседании, которое пройдет 14 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облдуме.

Напомним, на поддержку от региона смогут рассчитывать семьи погибших и умерших от ран участников СВО, семьи призванных из Волгоградской области мобилизованных. Дети и родители погибших добровольцев получат по 1 миллиону рублей, пособия будут платить получившим инвалидность. Кроме того, участников СВО смогут не платить транспортный налог на автомобили определенной мощности.

Также на заседании Волгоградской областной Думы 14 марта рассмотрят законопроект, согласно которому депутатам разрешат засекретить декларации о доходах. Так что избиратели уже не узнают о миллионах, элитной недвижимости, яхтах и иномарках парламентариев и их супругов и детей.