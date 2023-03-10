Волгоградским депутатам разрешат засекретить декларации о доходах от избирателей

Депутаты больше не покажут свой достаток общественности. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской областной думе планируют внести изменения в региональный закон о статусе депутата и засекретить декларации о доходах народных избранников. Согласно проекту, публиковать сведения будут в обезличенном виде. Так что избиратели уже не узнают о многомиллионных доходах, элитной недвижимости, яхтах и иномарках парламентариев и их супругов и детей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

Согласно одобренному профильным комитетом законопроекту, депутаты Волгоградской областной Думы должны подавать в комиссию сведения о своих доходах, имуществе и расходах за минувший год, а также данные за своих супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля.

Вот только теперь публиковать эти данные на сайте облдумы будут без фамилий. Размещать в открытом доступе планируют обобщенную информацию «без персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

Все это соответствует последним изменениям в федеральном законодательстве. Теперь главные сведения, которые узнают избиратели, - подали ли депутаты декларации по всем правилам или скрыли свои доходы и сделки в отчетах. Плюс к этому в Думе планируют лишить мандатов злостных прогульщиков, которые полгода и более не ходили на заседания.

Напомним, каждый год публикация сведений о доходах волгоградских депутатов вызывала интерес. Так, в 2021 году самый богатый парламентарий заработал за год 77 миллионов рублей. Большинство народных избранников зарплаты в Думе не имеют, а весьма солидный доход получают из других источников. Благополучию законотворцев можно только порадоваться: есть у них и квартиры, и дома, и машины, и гектары земли.