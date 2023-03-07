В Волгоградской области семьям погибших в СВО добровольцам будут выплачивать по 1 млн рублей

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с женами участников СВО предложил обеспечить выплатами родных погибших добровольцев. Сейчас эта мера распространяется на семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Единовременная выплата составляет 1 миллион рублей.

- Считаю правильным распространить действующие меры региональной поддержки погибшим военнослужащим - участникам СВО и членам их семей и на погибших добровольцев, предусмотрев дополнительную региональную выплату семьям погибших воинов — как детям, так и родителям, - отметил Андрей Бочаров.

Кроме того, родители, особенно одинокие и проживающие в сельской местности, потерявшие сыновей в ходе СВО, могут обеспечить оказанием бесплатных социальных услуг на дому и в учреждениях дневного пребывания. Эти и другие меры поддержки, которые озвучил губернатор 7 марта, депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Волгоградской областной думы.

Напомним, в июне было объявлено о выплате 1 миллиона рублей семьям военнослужащих, которые погибли в СВО.