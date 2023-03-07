Ставшим инвалидами участникам СВО из Волгоградской области будут платить ежемесячное пособие

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с женами участников специальной военной операции на Украине. Обсуждались действующие меры поддержки военнослужащим и их семьям, а также новые виды помощи. Губернатор объявил дополнительный пакет поддержки для военнослужащих и добровольцев, которые получили ранения в ходе СВО.

- Считаю необходимым предусмотреть отдельные меры поддержки для участников СВО, получивших боевые травмы и ранения, - отметил Андрей Бочаров.

Военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, которые получили травмы, ранения и контузии, будут бесплатно обеспечиваться протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами. Ставшим инвалидами будут предоставлять технические средства реабилитации, а также выплачивать региональное ежемесячное пособие по аналогии с ветеранами боевых действий в Закавказье, Прибалтике, Таджикистане, Афганистане и Чеченской Республике.

- Кроме того, считаю важным обеспечить всем участникам СВО возможность получения бесплатного курса комплексной социальной реабилитации, - добавил глава региона.

Также было предложено освободить волгоградских участников СВО от оплаты транспортного налога и повысить плану необлагаемой налогом мощности автомобиля для всех ветеранов боевых действий со 100 до 150 лошадиных сил.

- Мною принято еще одно решение - об обеспечении за счет областного бюджета автотранспортом с ручным управлением участников боевых действий, получивших инвалидность вследствие ограничения либо утраты возможности самостоятельного передвижения в связи с получением травм в ходе боевых действий, но сохранившим возможность самостоятельного управления транспортным средством, - рассказал Андрей Бочаров женам участников СВО.

Меры поддержки, которые предусмотрены для семей погибших военнослужащих в спецоперации, будут распространены и на родных павших добровольцев. Их детям и родителям планируется выплачивать 1 миллион рублей. Родителям погибших участников СВО могут предоставить бесплатные соцуслуги на дому и в учреждениях дневного пребывания.

Предложения губернатора будут рассмотрены на ближайшем заседании Волгоградской областной думы.