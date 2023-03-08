В Волгограде согласовали кандидатуру нового руководителя облстройнадзора

Владимир Митрохин. Фото: областное отделение "Единой России".

В Волгограде президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» согласовали Владимира Митрохина на должность руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области. Ранее его кандидатуру на этот пост внес губернатор Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали областном отделении «Единой России».

Президиум политсовета поддержал кандидатуру Владимира Митрохина единогласно. Решение было направлено в аппарат губернатора.

Предыдущим руководителем облстройнадзора с февраля 2021 года был Евгений Панкин. Проработал он недолго, менее чем через год он возглавил комитет строительства региона, а прошлой осенью чиновника назначили заместителем мэра Волгограда. С конца 2021 года кресло главы областной инспекции государственного строительного надзора было свободным. Владимир Митрохин в инспекции был замом Панкина, после его ухода стал временно осуществляющим полномочия руководителя облстройнадзора.