У волгоградского Госстройнадзора новый руководитель

Фото администрации ВО.

В инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области новый руководитель. Сегодня, 5 февраля 2021 года, президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» утвердил на эту должность Евгения Панкина.

Напомним, что Александра Старожука, который руководил инспекцией в последние годы, губернатор региона уволил в начале января 2021 года, вместе с главой регионального комитета по развитию туризма Светланой Матовой. На время, пока на место главы Госстройнадзора искали нового председателя, руководил инспекцией помощник Старожука Владимир Митрохин.

Отметим, что с этого года глава региона Андрей Бочаров предложил при назначении руководителей комитетов и управлений использовать открытую систему отбора кадров: когда кандидатов рассматривают и в комитетах облдумы, и в президиуме партии «Единая Россия». Мол, так будут учтены интересы всех ветвей власти.