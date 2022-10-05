В Волгограде назначили нового заместителя мэра

Фото: Администрация Волгограда

В администрации Волгограда 5 октября приступил к своим обязанностям новый заместитель мэра. Им был назначен Евгений Панкин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города. Кандидатура была согласована в гордуме.

Евгений Панкин родился в Волгограде, закончил местный архитектурно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель-технолог». Свыше десяти лет работал топ-менеджером в строительных компаниях региона. Затем он перешел на руководящие должности в органы власти. В частности, он возглавлял инспекцию государственного строительного и ГКУ ВО «Управление капитального строительства». В конце декабря 2021 года Евгения Панкина назначили председателем регионального комитета строительства, на этом посту он проработал до перехода на должность заместителя мэра Волгограда.

Накануне в администрации города уволили вице-мэра Владимира Сидоренко в связи с переходом на другую работу. В 2020 году на него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, однако летом его прекратили.