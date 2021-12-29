Евгений Панкин возглавил комитет строительства Волгоградской области

Фото: пресс-служба областной администрации.

К концу 2021 года в администрации Волгоградской области происходят кадровые изменения. На повышение пошли сразу два чиновника. Накануне стало известно о назначении Евгения Панкина на должность председателя регионального комитета строительства. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе обладминистрации, ранее Панкин возглавлял инспекцию государственного строительного и ГКУ ВО «Управление капитального строительства».

Второе назначение произошло в комитете ЖКХ по Волгоградской области, которым теперь руководит Борис Коротков. У него огромный опыт: с 1996 года Коротков работал в сфере коммунального хозяйства, занимая разные должности. Также возглавлял комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной Думы и был главой Светлоярского района.