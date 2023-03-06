Выясняются причины утечки газа под Волгоградом, где отравились 6 человек

В больницу попали пять детей. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

По факту утечки газа в многоэтажном доме на улице Луганской в поселке Краснооктябрьском Волгоградской области проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства ЧП. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Волжского.

Напомним, утечка газа случилась 5 марта в 20.28 часов. В экстренные службы позвонили сами жильцы, которые почувствовали неприятный резкий запах. Прибывшие на место спасатели приняли решение эвакуировать людей. шесть человек, среди них пятеро детей в возрасте от 8 до 16 лет, отравились газом. Их госпитализировали в больницы Волгограда. Остальные жильцы после проверки помещений вернулись домой.

Напомним, недавно в Волгограде из-за утечки газа эвакуировали жильцов пятиэтажного дома.