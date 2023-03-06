Шесть человек отравились из-за утечки газа под Волгоградом

Помощь понадобилась и медикам, прибывшим на помощь. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Шесть человек отравились из-за утечки газа в городе Волжском, пятеро из пострадавших – дети в возрасте от 8 до 16 лет. ЧП произошло на улице Луганской в поселке Краснооктябрьский вечером 5 марта 2023 года. Всех пострадавших на скорой отвезли в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. Четырем медикам также потребовалась помощь врачей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- В отделение токсикологии ГКБ СМП №25 госпитализированы шесть пострадавших. Женщина 1993 года рождения в относительно удовлетворительном состоянии, дети 2006, 2006, 2009, 2010 и 2014 года рождения в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

По словам очевидцев, из-за утечки газа на место ЧП прибыли экстренные службы и несколько карет скорой помощи. Жильцов нескольких подъездов дома на улице Луганской,5 эвакуировали на время ликвидации утечки. Надышавшихся газом и получивших отравление жильцов, среди которых в основном оказались дети, увезли в больницу. Отравление получили и врачи, которые прибыли на помощь пострадавшим.

- Всем четверым оказана медицинская помощь, направлены на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное, - рассказали в комитете здравоохранения.

- Проводятся следственные действия по факту происшествия, - прокомментировали в администрации Волжского.