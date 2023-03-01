В Волгограде из-за утечки газа эвакуировали жильцов пятиэтажного дома

В Волгограде из-за запаха газа эвакуировали многоквартирный дом Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утром 1 марта 2023 года в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за сильного запаха газа эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на улице Кузнецова, 22, сотрудников и учеников автошколы, а также и малышей из расположенного там детсада №386. Сейчас во дворе работают газовики, экскаватор, идут земляные работы по ликвидации утечки на газопроводе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В жилом доме располагается еще детский сад Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Около 9.30 утра, почувствовав резкий запах природного газа, жильцы вызвали МЧС и газовиков. Экстренные службы сразу эвакуировали всех обитателей дома, в том числе из нежилых помещений на первом этаже.

Во дворе дома на улице Кузнецова работают газовики Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Малышей из расположенного на первом этаже корпуса детского сада №386 эвакуировали в школу №20, оттуда их забрали родители. Для жильцов ПАТП №7 выделило автобус, где волгоградцы могут согреться, пока их не пустят домой, сообщили в мэрии.

Жильцов эвакуировали, мальчишек и девчонок из детсада забрали родителей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Все детсадовцы были оперативно переведены в находящуюся рядом школу №20. Чтобы жильцы не мерзли на улице, ПАТП №7 предоставило автобус большой вместимости, который стоит на безопасном расстоянии от оцепленного дома, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Автобус будет находиться на месте происшествия столько, сколько нужно, заверяют городские власти. Пока газовики не завершат работы и не разрешат жителям вернуться в свой дом. Предполагается, что восстановить газоснабжение должны до конца дня.

- Сотрудники «Волгоградгоргаза» оперативно прибыли на место и обнаружили концентрацию газа. Для устранения инцидента специалисты газовой службы локализовали поврежденный участок путем перекрытия запорного устройства на газопроводе, была произведена эвакуация жителей, , - прокомментировали в АО «Волгоградгоргаз». - В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения, которые планируется завершить сегодня в течение дня.

Прокуратура Волгоградской области взяла ситуацию на контроль. На месте ЧП находится районный прокурор.