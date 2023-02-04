В Волгограде завершили ремонт теплопровода на Землячки

Волгоградцам придется провести с холодными батареями еще несколько часов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Концессии теплоснабжения» завершили ликвидацию крупной коммунальной аварии, из-за которой жители Семи ветров в Дзержинском районе сидели без отопления и горячей воды. Монтаж нового фрагмента теплопровода диаметром 800 мм на улице Землячки завершен. Систему заполняют теплоносителем. Так что батареи в домах на Семи ветрах должны нагреться в ближайшие часы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании.

- После достижения штатного уровня давления ресурс будет подан ко вводу в жилые дома, - рассказали в «Концессиях».

Сначала трубы целиком заполнят еле теплой водой, затем подключатся управляющие организации, которые обязаны открыть задвижки в домах и проконтролировать работу внутридомовых сетей. Только после заполнения всей системы отопления вода достигнет нужной температуры, если, конечно, теплотрасса не рванет в другом месте.

- Если в отдельных квартирах или комнатах будут холодные батареи, в первую очередь необходимо направить заявку в свою управляющую компанию, - добавляют в «Концессиях».

Но это уже не раньше утра 5 февраля.

Напомним, авария на теплотрассе на улице Землячки случилась в ночь на 4 февраля. Участок теплотрассы, который дал течь, решили не латать, а заменить полностью, чтобы еще раз не копать там летом. Работу коммунальщиков по ликвидации аварии взяли на контроль в МЧС.