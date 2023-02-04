В Волгограде на Семи ветров устраняют аварию на теплотрассе

В Дзержинском решили заменить участок теплотрассы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде остались без отопления жители Семи ветров в Дзержинском районе. Там на улице Землячки прорвало теплопровод диаметром 800 мм. «Концессии теплоснабжения» решили не латать ветхий участок, а провести внеочередные работы по модернизации пока на улице плюсовая температура, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

- Технической комиссией принято решение воспользоваться погодными условиями (отсутствие низких температур атмосферного воздуха) и провести работы по ликвидации утечки, - рассказали в ресурсоснабжающей компании.

Бригады «Концессий» приступили к работе еще ночью, сейчас они демонтируют обветшавший фрагмент трубопровода. Как только его заменят, в дома вновь вернется тепло.

Теплопровод на Семи ветрах проложили в 70-е годы прошлого века. Он уже давно превратился в труху. Каждый год летом здесь идет поэтапная модернизация теплосети. Уже заменили трубы на участке более 500 метров. Участок теплотрассы, который рванул в феврале, должны были обследовать весной, по окончании отопительного сезона.