Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость4 февраля 2023 6:52

В Волгограде на Семи ветров устраняют аварию на теплотрассе

Теплопровод диаметром 800 мм на улице Землячки прорвало
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Дзержинском решили заменить участок теплотрассы.

В Дзержинском решили заменить участок теплотрассы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде остались без отопления жители Семи ветров в Дзержинском районе. Там на улице Землячки прорвало теплопровод диаметром 800 мм. «Концессии теплоснабжения» решили не латать ветхий участок, а провести внеочередные работы по модернизации пока на улице плюсовая температура, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

- Технической комиссией принято решение воспользоваться погодными условиями (отсутствие низких температур атмосферного воздуха) и провести работы по ликвидации утечки, - рассказали в ресурсоснабжающей компании.

Бригады «Концессий» приступили к работе еще ночью, сейчас они демонтируют обветшавший фрагмент трубопровода. Как только его заменят, в дома вновь вернется тепло.

Теплопровод на Семи ветрах проложили в 70-е годы прошлого века. Он уже давно превратился в труху. Каждый год летом здесь идет поэтапная модернизация теплосети. Уже заменили трубы на участке более 500 метров. Участок теплотрассы, который рванул в феврале, должны были обследовать весной, по окончании отопительного сезона.