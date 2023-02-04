МЧС взяло на контроль ремонт теплопровода на Семи ветрах в Волгограде

Теплотрассу решили заменить, пока на улице плюсовая температура. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сотрудники главного управления МЧС России по Волгоградской области взяли на контроль ликвидацию коммунальной аварии в Дзержинском районе, где жители Семи ветров остались без отопления и горячей воды из-из течи на теплопроводе диаметром 800 мм на улице Землячки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ГУ МЧС России.

- Электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение не нарушено. Ремонтно-восстановительные работы проводит бригада ООО «Концессии теплоснабжения», - рассказали в ведомстве.

Теплотрасса на улице Землячки рванула ночью 4 февраля. Сообщение диспетчерам экстренных служб о том, что жители Семи Ветров остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения, поступило в 9.30. «Концессии» заявили, что этот ветхий теплопровод решили не латать, а заменить прохудившийся участок целиком.

По сообщению мэрии, к обеду 4 февраля давший течь фрагмент трубопровода уже демонтировали. Заполнение системы теплоносителем начнется сразу после его замены.