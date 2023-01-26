Фестиваль документальных фильмов «Дорогами памяти и славы» пройдет в Волгограде

Юбилей Сталинградской победы отметят масштабно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В дни празднования 80-летия Сталинградской победы в Волгограде пройдет фестиваль документальных фильмов «Дорогами памяти и славы». Цикл проекта «Без срока давности», короткометражки о нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны и другие фильмы покажут 30 и 31 января 2023 года на трех площадках - в ВГСПУ, ГДЮЦ и Горьковке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомкультуры.

Организовал фестиваль Фонд военно-исторического кино при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 30 января в социально-педагогическом университете покажут фильмы цикла «Без срока давности»: в 13.30 «И камни плавились, как воск…», в 15.30 – «Адский колодец», в 17.00 – «Жертвоприношение. Дети». Здесь же зрителям презентуют художественный фильм «Нюрнберг».

31 января в ВГСПУ продолжат показывать фильмы проекта «Без срока давности»: в 10.15 – «Уцелевшие», в 11.45 – «Берлинка. Дорога на крови», в 13.15 – «До последнего имени…», в 14.45 - «Из объятий смерти». Посмотреть фильмы здесь могут все желающие. В ГДЮЦ и Горьковке пройдут показы для школьников.

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