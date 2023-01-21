В Волгограде УК «Парадигма» поймали на фальсификации протокола

Уголовные дела на коммунальщиков возбуждают десятками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде поймали на фальсификации протокола общего собрания собственников очередную управляющую компанию – УК «Парадигма», которая захватила дом на улице Пражской, 19. Главное управление МВД России по региону возбудило по этому факту уголовное дело, а госжилнадзор добился через суд признания протокола недействительным, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Получив от полицейских копию постановления о возбуждении уголовного дела, ГЖИ подала иск в Центральный районный суд Волгограда. Суд встал на сторону жильцов и инспекции и 13 января 2023 года признал недействительным оспариваемые решения собрания собственников Пражской, 19. Решение суда управляющая компания еще может обжаловать, в силу оно не вступило.

Напомним, в Волгограде рейдерские захваты домов управляющими компаниями – история давняя и массовая. Уголовные дела на коммунальщиков возбуждают десятками. Но от этого мало что меняется.