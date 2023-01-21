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НовостиОбщество21 января 2023 16:50

В Волгограде УК «Парадигма» поймали на фальсификации протокола

Протокол общего собрания собственников признан недействительным через суд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Уголовные дела на коммунальщиков возбуждают десятками.

Уголовные дела на коммунальщиков возбуждают десятками.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде поймали на фальсификации протокола общего собрания собственников очередную управляющую компанию – УК «Парадигма», которая захватила дом на улице Пражской, 19. Главное управление МВД России по региону возбудило по этому факту уголовное дело, а госжилнадзор добился через суд признания протокола недействительным, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Получив от полицейских копию постановления о возбуждении уголовного дела, ГЖИ подала иск в Центральный районный суд Волгограда. Суд встал на сторону жильцов и инспекции и 13 января 2023 года признал недействительным оспариваемые решения собрания собственников Пражской, 19. Решение суда управляющая компания еще может обжаловать, в силу оно не вступило.

Напомним, в Волгограде рейдерские захваты домов управляющими компаниями – история давняя и массовая. Уголовные дела на коммунальщиков возбуждают десятками. Но от этого мало что меняется.