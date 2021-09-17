40 уголовных дел о подделке протоколов собраний собственников возбудили в Волгограде

В центре Волгограда фальшивые протоколы собраний стали основой для множества уголовных дел. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Управляющие компании за последний год захватили обманом сотни жилых домов Волгограде. Во многих случаях итогом рейдерского захвата становятся проверки, суды и уголовные дела. Как сообщили «КП-Волгоград» в полиции, в 2021 году сотрудники отделов УМВД по Волгограду возбудили уже порядка 40 уголовных дел по фактам подделки протоколов собраний собственников.

В списке захваченные управляющими компаниями дома Центрального, Кировского и Красноармейского районов Волгограда. В основном все эти «липовые» протоколы вместе с реестрами и договорами управления в Госжилнадзор направили сотрудники двух управляющих компаний. На основании их заявлений сведения об управлении инспекция внесла в реестр лицензий.

- Заявления о данных преступлениях поступали в полицию, как непосредственно от граждан, так и из Госжилнадзора, куда обращались собственники по поводу подделки документов, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ИиОС регионального главка МВД России Светлана Смольянинова.

Все дела как под копирку. При этом у полиции есть достаточные основания полагать, что подделывали протоколы собраний одни и те же лица.

- На данный момент соединены в одно производство 9 уголовных дел, по которым фигурантом является одна УК, и 22 уголовных дела, в которых фигурирует вторая, - отмечает Светлана Смольянинова. – Рассматривается вопрос о передаче этих уголовных дел для дальнейшего расследования в управление организации дознания ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Они как спрут, захватили весь город»

История с рейдерским захватом домов управляющими компаниями везде похожая - многоэтажки переходят в другие УК по поддельным протоколам общих собраний собственников (ОСС). Многие волгоградцы узнают о смене коммунальщиков постфактум, получив квитанции от новой организации. А потом с удивлением видят в протоколе свое факсимиле, подписи «мертвых душ» и несовершеннолетних детей. Кто-то молча принимает, но все чаще жители начинают выяснять, как УК зашла на дом.

В редакцию поступает множество сообщений от жителей не только из центра и южных районов, но и Дзержинского, Советского. Волгоградцы жалуются на УК «Новый дом», УК «Альянс», УК «Жемчужина», УК «Сириус» и другие компании.

- Мой дом на улице Шекснинской, 24 захватила УК «Жемчужина». Похожий сценарий, протокол «липовый», в котором за моего ребенка 13-летнего расписались, - делится общественник Алексей Ульянов.

Хорошо, если новая УК действительно следит за домом и выполняет все прописанные в договоре управления обязанности. Но зачастую жильцы остаются один на один с коммунальными проблемами, дворы и подъезды зарастают грязью, из нечищеных мусоропроводов идет вонь, а впереди отопительный сезон, к которому дома нужно готовить.

- Они как спрут, захватили весь город. Работают, только если жалоба поступила. За лето мы заросли такой травой, что это были уже деревья. Мы звонили, писали, от УК были только отписки. Они траву обещали покосить в 4-м квартале, когда это уже никому не нужно. У нас полезли змеи на детскую площадку. С горем пополам после многочисленных жалоб сделали, но сухостой и стерню оставили, дети бегали, поранились, - рассказывает Нина Ивановна из дома на улице Куйбышева, 47 в Красноармейском районе. - Сначала к нам приезжала мобильная бригада, сейчас один дворник на три двора, который только пыль поднимает и оставляет после себя кучи мусора.

По словам жильцов, в прошлом году по двору ходили непонятные девушки, представлялись новой УК, задавали странные вопросы.

- Мы тогда пытались узнать, каким образом организация с Красного Октября оказалась в Красноармейском. Они заявили, что наша УК банкрот, хотя это было ложью. Мы посмеялись и забыли, - рассказывают волгоградцы.

А в начале 2021-го жильцы случайно узнали, что их дом передали УК «Новый дом». При этом прежняя компания их полностью устраивала. Да, проблемы были, но с «ЭУ-67» их решали сообща. Позже выяснили, что история темная. Инициатором собрания был должник, секретарь вообще непонятно откуда взялся. В протоколе поддельные подписи, в нем расписались умершие несколько лет назад или давно живущие в других городах собственники.

На Куйбышева, 47 прошло новое собрание, волгоградцы вновь выбрали прежнюю УК. Но документы Госжилнадзор возвратил на доработку. Полиция возбудила уголовное дело по факту подделки подписей, по словам жильцов, сейчас его приостановили. Проводит проверку и прокуратура.

- В ближайшее время станут известны результаты проверки, которую проводит прокуратура по многочисленным обращениям жителей Центрального района, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Остальные дела в процессе. Кстати, по ч. 1 статьи 327 УК РФ за подделку официального документа фальсификаторам протоколов собраний собственников грозит арест, срок до двух лет либо принудительные работы.

- У нас так же возбуждали дело и через два года закрыли в связи с тем, что невозможно установить заинтересованное лицо, - делятся волгоградцы, которые прошли все это ранее. При этом они считают, что пытаться наказать захватчиков все равно стоит.

Месяцы переписки

Подобная ситуация и в домах №14 и №16 на улице Родниковой.

- Осенью, защищаясь от вторжения «Альянса», мы выбрали УК «Надежда», - рассказала «КП» жительница дома Елена. – Поуправляли нами недолго – март и апрель, а перед майскими праздниками в нашу управляющую компанию пришло сообщение, что мы провели собрание и выбрали УК «Альянс». Мы объяснили, что собрания не было, а указанные в протоколе инициатор, председатель и секретарь собрания вообще ничего об этом не знают.

Пятьдесят жильцов начали писать жалобы во все инстанции. Позже провели еще одно собрание, на котором проголосовали за то, чтобы оставить в доме УК «Надежда» и не расторгать с ней договор. Переписка длится до сих пор. Распутать клубок пока не удалось.

- С 1 августа на Родниковую, 14 зашла УК «Альянс». «Надежда» управляла этим домом, но от нее заявлений больше не было, - прокомментировали в ГЖН.

Но сами жильцы говорят, что вместе с представителем УК «Надежда» подавали протокол и заявление в инспекцию.

По документам ГЖН, управляющая компания «Альянс» дважды заходила на этот дом. Первый раз – с протоколом от 26 апреля. В мае Госжилнадзор им отказал и не принял документы, так как оформлены они были с нарушениями. Позже управкомпания повторно подала этот же протокол, исправив ошибки. Инспекторы уверяют, что проводили проверку, и выяснили, что с прежней УК собственники договор расторгли. Поэтому 14 июля дом отдали «Альянсу».

- Если протокол нам отправили собственники, то мы примем его на хранение. Но для того, чтобы мы сделали какие-либо движения в реестре лицензий, нам как минимум нужно заявление от УК. Главное, чтобы управляющая организация, которую собственники выбрали, потом указала в своем заявлении, когда нам был направлен оригинал и за каким номером, - рассказали в Госжилнадзоре.

Поставит точку только суд или новое собрание

Даже если набившие руку и глаз опытные сотрудники Госжилнадзора видят, что подписи собственника в договоре и протоколе ОСС отличаются, установить факт подделки могут только эксперты. Поэтому все обращения, где речь идет о фальсификации, инспекция направляет в правоохранительные органы в течение 7 дней. Только в 2021 году было перенаправлено 787 таких жалоб. По запросу полиции или прокуратуры, им передают подлинники протокола и других документов.

Но для того, чтобы дом не включили или исключили из реестра лицензий компании-захватчика, необходимо решение суда. Будет ли протокол признан недействительным в результате уголовного дела или по иску собственников, значения не имеет.

Также собственники многоквартирных домов имеют право сменить управляющую компанию, если она их не устраивает. Но провести общее собрание, набрать кворум и свергнуть рейдеров в таких спорных ситуациях не просто.

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По 71 гражданскому делу о признании недействительными решений, принятых на общих собраниях собственников, в рассмотрении судами в 2021 году в качестве третьего лица участвовала инспекция Госжилнадзора Волгоградской области.

6 заявлений по этой категории споров ГЖН самостоятельно направила в суд, два из них удовлетворены, остальные находятся в рассмотрении.

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