Управляющие компании массово захватывают дома в Волгограде

В центре Волгограда возбуждено сразу несколько уголовных дел о подделке протоколов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде идет передел рынка между управляющими компаниями. Дома переходят в другие УК по поддельным протоколам общих собраний собственников (ОСС). Такое было всегда, но сейчас рейдерские захваты приобрели массовый характер. В редакцию «КП-Волгоград» поступили жалобы от жителей Красноармейского, Кировского, Центрального, Дзержинского, Советского районов. В многочисленных «липовых» протоколах стоят подписи детей, умерших жильцов, тех, кто продал квартиру или живет в других регионах. Что делать, если в дом пришла УК, которую жильцы не выбирали, и как действовать, разбираемся вместе со специалистами.

Мертвые души

Дому №23 на улице Чуйкова с коммунальщиками не повезло. С осени УК «Уютный дом» начала переводить сотрудников в компании-клоны и забыла о жильцах. С апреля управкомпания фактически бросила более тридцати домов в центре города. В июле эти дома исключили из ее реестра лицензий. Жильцы Чуйкова,23 в это время выбрали коммунальщиков, с которыми хотели работать. Но неожиданно узнали, что их, как и многие другие брошенные дома, передали управляющей компании «Сириус». Документы директор УК сдал в ГЖН 27 июля, уже 30 числа дом значился в реестре лицензий новой организации. При этом протокол датировался февралем, рассказывает председатель совета МКД Николай Чеботарев.

- Если рассмотреть поддельные реестры фальсифицированного ОСС, которое не проводилось 20 февраля, станет предельно ясно, что никак не могла явиться на очное собрание собственник квартиры №35, умершая в прошлом году, - отмечает волгоградец.

Председатель и секретарь заверяют, что собрания не проводили. «Липовыми» оказались и подписи остальных жильцов. По факту подделки протокола ОСС возбуждено уголовное дело.

Дом №5 на улице Егорьевской в Дзержинском районе Волгограда тоже в списке пострадавших. Жильцы, по их словам, были вполне довольны работой УК «Ренессанс», но к ним обманом пришла УК «Жемчужина».

- Протокол ОСС подделан очень грубо - все подписи поддельные, не соответствуют реальным. В собрании и голосовании участвовал 6-летний ребенок. Инициатор и председатель собрания - человек, который через неделю продал квартиру, - делится с «КП-Волгоград» житель дома Алексей Калачев.

И снова дата собрания – 15 ноября 2020 года, а в ГЖН протокол поступил 27 июля 2021 года. Хотя на это в законодательстве есть четкие сроки.

- С января 2018 года в Госжилнадзор передаются для хранения в течение трех лет подлинники решений и протоколов ОСС, - комментируют в инспекции. - Согласно требованиям Жилищного кодекса РФ управляющая организация или правление ТСЖ в течение 5 дней с момента получения подлинников решений и протокола ОСС обязаны направить их нам. Однако нарушение сроков не может послужить основанием для отказа в принятии поступивших материалов на хранение.

Еще один момент, который беспокоит волгоградцев: запросы собственникам об их участии в собрании инспекция не направляла. Хотя еще недавно это было нормой, если поступала жалоба о подделке протокола и подписей в нем.

- Проверки мы сейчас не проводим, так как с 1 июля 2021 года внесены изменения в статью 20 ЖК РФ и федеральные законы, - поясняют в региональной инспекции Госжилнадзора.

Управляющим компаниям это оказалось на руку.

Что делать, если ваш дом захватили?

Как быть, если вы неожиданно узнали, что в вашем доме появилась управляющая компания, которую вы не выбирали? Первым делом поговорите с соседями. Нередко в одном доме жильцы разделяются на два, а то и три лагеря. Возможно, собрание все же было, но без вас. Если никто не в курсе, пишите обращение в Госжилнадзор. По запросу вас ознакомят с протоколом и реестром, подлинники которых должны находиться на хранении в инспекции. Если вы обнаружите, что ваши подписи подделаны, что в собрании приняли участие люди, которые умерли, не имеют права голоса, живут за границей и так далее, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.

- В каждом случае нужно смотреть индивидуально. Если УК ставит в договоре срок расторжения 1-2 месяца, быстрее и проще провести общее собрание собственников и выбрать новую управляющую организацию. Если срок расторжения полгода, это нецелесообразно, легче действовать через суд, - советуют специалисты.

Провести собрание можно за 2-4 недели. Суд неделю будет принимать дело в производство, пару месяцев его рассматривать, плюс месяц на вступление решения в силу. Процесс займет около 3-4 месяцев, если решение суда не будет обжаловано.

Если есть силы и желание, жильцы могут действовать сразу в двух направлениях. Параллельно обязательно написать заявление в полицию и в прокуратуру о подделке протокола ОСС. В ГЖИ признают, что после того, как по Центральному району начали проводить проверки и возбуждать уголовные дела по факту подделки подписей, поток протоколов иссяк. Так что это работает.

ОФИЦИАЛЬНО

Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области:

Собственники вправе сами выбирать УК

- Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время на общем собрании вправе принять решение об изменении способа управления и выбрать ту управляющую организацию, которая наиболее полно отвечает их требованиям, в том числе компанию, которая ранее осуществляла управление домом. Ограничений по количеству принятых на общих собраниях решений о смене управляющих организаций в Жилищном кодексе РФ нет.

Проведение собрания по выбору новой управляющей организации не связано с правом на обжалование в суд ранее принятого решения собственников помещений в доме.

После принятия собственниками решения о смене управляющей организации, необходимо расторгнуть действующий договор управления, направив в адрес управляющей организации, с которой ранее заключен договор, уведомление с приложением копии протокола общего собрания подтверждающий смену УК.

Управляющая организация приступает к управлению многоквартирным домом только с момента внесения сведений об управлении домом в реестр лицензий Волгоградской области.