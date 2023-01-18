СК ходатайствует о передаче материалов о смертельном ДТП в Кировском районе

В маршрутке погибли 3 человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следственный комитет Волгоградской области ходатайствует о передаче материалов о смертельном ДТП на Химгородке в Кировском районе для дальнейшего расследования. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 18 января на пересечении улиц Писемского и Чекалина столкнулись «КамАЗ» и маршрутка №8с. На месте погибли ребенок и две женщины. В больницу госпитализированы два подростка, малыш 5 лет, а также женщина и двое мужчин. за их жизни сейчас борются врачи.

- В связи с широким общественным резонансом руководителем регионального управления СКР Василием Семеновым дано поручение о подготовке ходатайства в адрес прокурора Кировского района об изъятии материалов из производства территориального отдела МВД и передачи его для проведения дальнейшей проверки в органы СКР, - прокомментировали в ведомстве.