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НовостиПроисшествия18 января 2023 12:59

СК ходатайствует о передаче материалов о смертельном ДТП в Кировском районе

В аварии погибли три человека, шесть пассажиров маршрутки госпитализированы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В маршрутке погибли 3 человека.

В маршрутке погибли 3 человека.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следственный комитет Волгоградской области ходатайствует о передаче материалов о смертельном ДТП на Химгородке в Кировском районе для дальнейшего расследования. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 18 января на пересечении улиц Писемского и Чекалина столкнулись «КамАЗ» и маршрутка №8с. На месте погибли ребенок и две женщины. В больницу госпитализированы два подростка, малыш 5 лет, а также женщина и двое мужчин. за их жизни сейчас борются врачи.

- В связи с широким общественным резонансом руководителем регионального управления СКР Василием Семеновым дано поручение о подготовке ходатайства в адрес прокурора Кировского района об изъятии материалов из производства территориального отдела МВД и передачи его для проведения дальнейшей проверки в органы СКР, - прокомментировали в ведомстве.