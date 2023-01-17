В Волгограде ко 2 февраля монтируют трибуны на площади Павших Борцов

На главной городской площади монтируют трибуны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде полным ходом идет подготовка к торжествам в честь 80-летия победы под Сталинградом 1 и 2 февраля 2023 года. Одним из главных мест празднования станет площадь Павших Борцов. Перед собором Александра Невского 17 января уже монтируют трибуны, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Парадные коробки военных, кадет, юнармейцев, сотрудников МЧС и других ведомств уже чеканят шаг, готовясь к военному параду. Хотя ходят слухи, что парад могут и отменить. Уже точно известно, что одним из главных событий в программе праздничных мероприятий 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде станут световые и видеоинсталляции на ж/д вокзале, Мамаевом кургане, Аллее Героев и других зданиях. В течение двух дней они станут огромными экранами, на которых будут лететь журавли в память о погибших защитниках Сталинграда, покажут хронику битвы, ее героев и озвучат их письма. Вечером 2 февраля на нижней террасе Центральной набережной покажут музыкальное пиротехническое шоу, а после начнутся салют и фейерверк.

1 и 2 февраля губернатор предложил сделать в регионе выходными днями, хотя коснется это только бюджетников.