Дни празднования 80-летия победы под Сталинградом предложили сделать выходными в Волгограде

Праздник выпадает на середину рабочей недели. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дни празднования 80-летия Сталинградской Победы 1 и 2 февраля 2023 года в Волгоградской области в регионе решили объявить дополнительными выходными днями. Такое предложение озвучил на оперативном совещании 16 января губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«Основным центром празднования станут Волгоградская область и город-герой Сталинград. Непосредственно в праздничные дни планируется провести порядка 250 основных мероприятий с участием фронтовиков, ветеранов, жителей и гостей Волгоградской области», - рассказал Андрей Бочаров.

Основные дни празднования юбилея разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве приходятся на среду и четверг. В Волгограде в эти дни запланировано множество торжественных мероприятий с участием первых лиц страны и зрелищных событий. Так что праздничные дни решили объявить выходными. Такое уже практиковали в регионе на 75-летие Сталинградской Победы. Тогда волгоградцам дали один выходной и то не всем.

В ближайшие дни чиновники проработают этот вопрос детально. А вот утверждать дополнительные выходные на уровне региона должны будут депутаты Волгоградской областной Думы.

Сейчас в Волгограде и районах области подготовка к празднику на завершающей стадии. И все же главное внимание в эти дни – ветеранам Великой Отечественной войны, которых в регионе осталось совсем немного. Участие фронтовиков в праздничных торжествах должны проработать в деталях, ведь им уже около ста лет. Ветеранов должны обеспечить их транспортом, медицинским и социальным сопровождением. Особое внимание уделят и безопасности во время праздника.