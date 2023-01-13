60 купелей оборудуют в Волгоградской области для Крещенского омовения

Спасатели замерили толщину льда на Ангарском пруду. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области приступили к оборудованию купелей. В этом году в регионе подготовят 60 мест для крещенского омовения. Волгоградцы начнут погружаться в иордани 18 января, в Крещенский сочельник. Накануне Богоявления сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области проверяют безопасность водоемов – измеряют толщину льда.

Одно из мест, где традиционно проходит обряд и куда приезжают тысячи волгоградцев – Ангарский пруд. Здесь построят одну из 9 официальных купелей в черте Волгограда.

- Сегодня мы произвели замер глубины иордани и толщины льда – все показатели отвечает требованиям, - прокомментировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов после исследования льда в Ангарском эко-парке. Сотрудники администраций вместе со спасателями оснащают места для купнаия в зависимости от прогнозируемых на Крещение погодных условий.

18 и 19 января сотрудники спасательного ведомства обязательно будут дежурить во всех местах, где официально разрешили проводить обряд крещенского омовения. С каждым годом, по словам спасателей, желающих окунуться в прорубь на Крещение все больше.

Напомним, накануне администрация Волгограда перечислила 8 мест для крещенских купаний, где оборудуют купели.