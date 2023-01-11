Жителям центра Волгограда в ближайшие часы пообещали вернуть отопление

В дома на улицах Рокоссовского и Хиросимы должны дать отопление в ближайшие часы Фото: Евгения ГУСЕВА

В сильнейшие морозы 11 января дома в центре Волгограда оказались без отопления, всему виной – коммунальная авария. Весь день аварийные бригады ремонтируют трубопровод на улице Рокоссовского. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, восстановительные работы на внутриквартальной сети теплоснабжения в Центральном районе завершаются. Чиновники пообещали, что в ближайшие несколько часов тепло должно поступить в дома на Рокоссовского, 56, 58, 58а и Хиросимы, 7а.

Коммунальщики заменили на улице Рокоссовского 6-метровый фрагмент трубы диаметров 159 мм. Сейчас проводятся сварочные работы.

- Профильные службы мэрии координируют действия управляющих компаний – после заполнения системы специалисты готовы оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и при необходимости устранить воздушные пробки для максимально быстрой подачи теплоносителя в системы отопления каждой квартиры, - уточнили в городской администрации.

Волгоградцам напомнили, если в подъездах или квартирах домов холодные батареи, нужно обратиться в управляющую компанию. Если она проигнорирует жителей, то следует жаловаться в районную администрацию или жилищную инспекцию.

Напомним, центр Волгограда остался без отопления вечером 10 января из-за проблем в котельной, которые были устранены и батареи стали постепенно нагреваться. Однако утром в среду в Центральном районе произошла коммунальная авария на улице Рокоссовского, которая оставила без тепла несколько домов в мороз, прокуратура организовала проверку.