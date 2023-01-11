В центре Волгограда четыре дома остаются без отопления

Отопления нет в четырех домах Центрального района Фото: Евгения ГУСЕВА

В Центральном районе Волгограда из-за коммунальной аварии 11 января без отопления остаются 4 дома. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения», на период ликвидации порыва подача ресурса временно приостанавливается в многоквартирные дома на ул. Рокоссовского 56, 58, 58а и ул. Хиросимы 7а. Сообщается, у остальных жителей центра города вернули тепло. Также отапливаются школы, детские сады, административные здания.

- Система теплоснабжения Центрального района функционирует в полном объеме за исключением внутриквартального трубопровода диаметром 159 мм, где утром 11 января зафиксировано технологическое нарушение, - уточнили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, вечером 10 января жители центра города стали жаловаться на холодные батареи в своих квартирах при 20-градусном морозе на улице. Отопление пропало в домах на многих улицах, в том числе на Невской, Чуйкова, Ткачева, Днестровской, проспекте Ленина. Причиной вечерних отключений тепла назвали нарушение гидравлического режима в котельной, которое исправили поздним вечером во вторник. Однако утром в среду в центре мало у кого дома было тепло, прокуратура организовала проверку.