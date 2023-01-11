Центр Волгограда в 20-градусный мороз остался без отопления из-за коммунальной аварии

Батареи остыли в десятках домов центра города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 10 января тысячи жителей Центрального района стучали зубами в своих квартирах. Не только потому, что на улице лютый мороз под -20 градусов и дикий ветер. Сегодня в многоэтажках центра города остыли батареи. На холодные радиаторы весь вечер во всевозможных чатах жалуются жители улиц Чуйкова, Советской, Пражской, Мира, Аллеи Героев и других. Как выяснилось, из-за падения гидравлического режима остановилась котельная, которая обслуживает все эти жилые дома. В компании «Концессии теплоснабжения» подтвердили, что проблема в котельной была, но уже все восстановили.

- В настоящее время котельная, снабжающая теплоресурсом дома на указанной территории работает в штатном режиме, прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в компании.

В диспетчерской жильцам замерзающих домов пообещали, что батареи нагреются уже скоро, котельная заработала.