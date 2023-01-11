Прокуратура организовала проверку после массовых отключений тепла в Волгограде

В квартирах температура опустилась до 10-15 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после того, как тысячи волгоградцев остались без тепла в 20-градусный мороз. Отопление жителям Центрального района Волгограда отключили из-за аварии на теплосетях. Устранить ее и возобновить теплоснабжение обещают к 14.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Прекращение подачи тепла было обусловлено повреждением трубопровода. На поврежденных участках проводятся восстановительные работы. По предварительным данным восстановить теплоснабжение планируется до 14:00, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, с вечера 10 января стучали зубами от холода в оставшихся без отопления квартирах жители старого центра. В зону отключений попали улицы Мира, Советская, Чуйкова, Пражская, Аллея Героев и другие. С утра замерзали жители заполотновской части Центрального района. По данным прокуратуры, сейчас без отопления остаются три многоквартирных дома на улице Рокоссовского. Теплоснабжение в остальных домах восстановлено.

Прокуратура взяла ситуацию с отоплением под контроль до фактического устранения нарушений.