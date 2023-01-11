Квартиры остыли до 12 градусов: жители центра Волгограда замерзают дома в лютый мороз

В центре Волгограда второй день люди жалуются на холодные батареи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие волгоградцы сегодня с большой охотой собрались утром на работу, надеясь отогреться хотя бы в офисах. В квартирах многих жителей лютый холод. На улице Невской в квартирах жильцов комнатные термометры показывают +12...+15 градусов. кто-то с вечера, кто-то с ночи сидит без отопления из-за коммунальных аварий. Вот чем утром, 11 января, делятся волгоградцы:

«Невская, 6. Отопление отсутствует. Дома +15. Вчера отопление было».

«Проспект Ленина, 43 – температура батарей ниже температуры тела, до УК Центрального района не дозвониться».

«Чуйкова, 37 – батареи теплые, но не горячие, как раньше. В квартирах прохладно».

В зданиях администраций города и области тепло, сообщают сотрудники.

Жители пишут, что отопления с полуночи нет в ряде домов на Невской, Ткачева, Днестровской. При этом в гимназии №1 на Ткачева в некоторых кабинетах даже жарко, как в бане.

Замерзают люди на Ангарском. В тех домах, которые попали под отключение вечером 10 января, батареи уже нагрелись (Мира, Советская, Чуйкова).

В «Концессиях теплоснабжения» пока ситуацию с отключением тепла в домах жителей Центрального района не комментируют. По поводу вечерних отключений в компании сослались на нарушение гидравлического режима в котельной, которое вчера же вечером устранили. Коммунальщики обещали, что уже ночью батареи в квартирах снова станут горячими.

Тем временем, проблемой с отоплением в квартирах горожан заинтересовалась прокуратура региона. Надзорное ведомство проводит проверку. По данным прокуратуры, которые озвучила пресс-служба, на утро 11 января из-за повреждения трубопровода тепла нет только в нескольких домах на улице Рокоссовского, остальные многоэтажки уже подключили к теплоносителю. Замерзающим жителям коммунальщики обещают вернуть отопление до 14.00. Пока прокуратура не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования, но надзорная проверка еще продолжается.

- Ситуация продолжает оставаться на контроле прокуратуры до момента фактического устранения нарушений, - пообещали в ведомстве.