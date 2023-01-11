В Волгограде завершают строительство обводного коллектора в пойме Царицы

После подключения новой ветки коллектора возьмутся за ремонт старых. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде подходит к завершению строительство нового обводного канализационного коллектора в пойме реки Царицы, который понадобился после масштабной коммунальной аварии, оставившей без воды более 200 тысяч жителей города. Подрядчик ООО «Технополис-С» приступил к монтажу последнего фрагмента 500-метровой трубы диаметром 1000 мм на левом склоне в створе улицы Советской, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Возле приемной камеры на склоне сложный насыпной грунт и много подземных инженерных сетей. Поэтому бурить отверстие под трубу приходится с особой осторожностью. В итоге решили, что подключать новую трубу к приемной камере будут открытым способом, вырыв ямы. Специальные проходы будут глубиной около 12 метров, их стенки укрепят шпунтами. Это один из самых сложных этапов работ по прокладке нового коллектора.

Кроме того, в точках соединения с камерой всех трех труб – новой и двух старых – установят шиберные задвижки, которые позволят контролировать поток канализационных стоков и перекрывать ветхие коллекторы на время последующего ремонта.

Напомним, самое масштабное за историю города коммунальное ЧП в Волгограде случилось в конце октября. Из-за ветхости металлической трубы более 200 тысяч жильцов, а также соцучреждения Ворошиловского и Советского районов остались без воды.