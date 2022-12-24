Пропавшую в октябре 35-летнюю беременную волгоградку нашли мертвой

Женщина погибла. Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт

С октября в Волгограде разыскивали пропавшую при странных обстоятельствах 35-летнюю Ирину Богатыреву. Тело беременной женщины обнаружили 23 декабря в Дубовском районе, в одном из оврагов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде.

Женщина год назад развелась, в последнее время жила с гражданским мужем, ждала ребенка. 14 октября волгоградка вызвала такси, чтобы ехать домой. По словам подруги, полицейские нашли таксиста, который ее подвозил. И он высадил ее около дома. Подтвердила это и продавщица киоска. После Ирина исчезла. Все это время близкие не теряли надежды увидеть ее живой. Тело пропавшей обнаружили лишь спустя 2,5 месяца.