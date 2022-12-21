Бастрыкин потребовал доклад о зверском нападении на девушку в Волжском

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании зверского нападения на девушку в Волжском. Доклад должен подготовить руководитель Следственного управления СКР по Волгоградской области Василий Семенов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СК РФ. Уголовное дело было заведено за покушение на убийство на 29-летнюю девушку.

Напомним, зверская расправа над волжанкой произошла вечером 20 декабря. 41-летний Григорян вывел на улицу свою бывшую возлюбленную и у подъезда дома №62 по улице 40 лет Победы начал наносить множественные удары ножом по голове. Он ранил девушку в живот, лицо, грудь, она оказалась беззащитной, потому как нападавший угрожал ножом очевидцу, который хотел заступиться. Преступник в итоге бежал, а увидевший произошедшее волжанин вызвал скорую помощь.

Утром 21 декабря на улицах Волжского полицейские заметили автомобиль подозреваемого и устроили за ним погоню, которая завершалась на берегу Ахтубы. Машина Григоряна съехала в реку, в воде оказался и сам водитель. Полицейские задержали его. Решается вопрос об избрании ранее судимому меры пресечения.

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