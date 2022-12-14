Дворники вышли на уборку тротуаров от снега в Волгограде

Дворники работают во всех районах, но в центре заметней. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с раннего утра на расчистку тротуаров и пешеходных дорожек во дворах вышли почти 2 тысячи человек. На уборку общественных пространств бросили 200 сотрудников бюджетных учреждений и десятки единиц спецтехники. Еще около 1700 дворников УК и ТСЖ работают во дворах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Там, где позволяет ширина тротуара, уборку снега осуществляют тракторы-щетки и комбинированные дорожные машины, - рассказали в администрации Волгограда.

Чиновники отмечают, что расчистят снег везде не сразу. Особое внимание - участкам с высокой пешеходной активностью. Согласно отчету мэрии, уже расчистили дорожки на улицах Казахской и Рабоче-Крестьянской, на набережной, в Александровском саду у собора, на Аллее Героев. Также почистили тротуары вдоль Второй продольной в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, на улице Титова, на набережной Волжской Флотилии и других улицах.

Тем временем, на дорогах работает снегоуборочная техника, а движение сковали пробки в 9 баллов.