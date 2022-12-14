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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:17

Волгоград 14 декабря сковали 9-балльные пробки из-за первого снегопада

На дорогах каша, работает снегоуборочная техника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пробки сковали улицы города. Яндекс.Пробки

Пробки сковали улицы города. Яндекс.Пробки

Волгоград 14 декабря 2022 года сковали пробки из-за первого снегопада. В начале десятого утра сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы в 9 баллов. «Город стоит», движение парализовано во всех районах, предупреждают навигаторы автомобилистов.

Наиболее сильные пробки с утра в Краснооктябрьском и Советском районах. по словам автомобилистов, дорожники там явно проспали. Сложная обстановка на дорогах в Центральном и Ворошиловском районах, бордовый уровень заторов на Первой и Второй продольной.

На дорогах Волгограда множество ДТП, которые осложняют движение. Но в мэрии рапортуют, что уже с началом снегопада выгнали на улицы 60 снегоуборочных машин, которые также не увеличивают скорость передвижения по городу.

Госавтоинспекция советует водителям быть предельно осторожными, а без зимней резины вообще не выезжать на дорогу.