60 машин спецтехники чистят от снега дороги Волгограда

На улицах города работает спецтехника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгограда утром 14 декабря сообщаю о том, что с первых минут снегопада выгнали на дороги всю спецтехнику – 60 снегоуборочных машин и другая техника сейчас разгребают то, что продолжается сыпаться с неба. КДМ, по словам мэрии, пытаются обеспечить проезд по основным магистралям. Пока их труды не увенчались успехом - пробки 9 баллов, город стоит", предупреждают волгоградских автолюбителей навигаторы. Сегодня многие опоздали на работу. Причина – первый снегопад, каша на дорогах, куча мелких ДТП и плетущиеся из осторожности с черепашьей скоростью водители. По традиции, первый снег парализовал движение в городе.

По словам чиновников, город накрыл атмосферный фронт из снега, дождя и ветра. Сейчас улицы продолжают обрабатывать от гололедицы и снежных накатов. Начали с главных городских магистралей – там неоднократно рассыпали реагенты и с сейчас убирают кашу с проезжей части. За утро на дороги высыпали 5000 тонн песко-соляной смеси. К второстепенным дорогам обещают приступить позже. Поэтому вы можете застрять уже на выезде из двора. В ближайшие часы снегопад не прекратится.