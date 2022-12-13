В Волгоградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог

Грипп и ОРВИ продолжает валить с ног волгоградцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 28%. Причем чаще болеют взрослые. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по региону, уровень заболеваемости детского населения не превышает значения эпидемических порогов. За неделю прирост заразившихся острыми респираторными вирусными инфекциями в области составил 58%.

Наиболее тяжелая ситуация в Быковском, Жирновском, Иловлинском, Котельниковском и Котовском районах, а также в Волжском и Волгограде, где показатели заболеваемости превышают среднеобластной. Жители региона продолжают подхватывать опаснейший свиной грипп, также циркулируют риновирус, аденовирус, метапневмовирус, РС-вирус, бокавирус, никуда не делся и COVID-19. Санитарные врачи отмечают, что симптомы у заболеваний схожи, чтобы установить точный диагноз, необходимо обратиться к врачу и сдать мазок.

В Волгоградской области грипп и ОРВИ дети подхватывают реже, при этом накануне полностью на карантин ушли 9 школ региона. В 76 общеобразовательных учреждениях на дистант перевели отдельные классы. Главный внештатный специалист Облздрава по детским инфекционным болезням Ирина Текучева рассказала, что у юных волгорадцев свиной грипп протекает тяжело, не обходится без госпитализаций. С опасным вирусом на больничных койках оказываются и взрослые. За весь прошлый год в области зарегистрировали 92 случая гриппа, в этом году - в разы больше, а сезон простуд только начался, отметила завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.