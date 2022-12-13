В Волгоградской области резко растет заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгограде и области резко растет заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. Многие болеют по второму и третьему кругу с температурой под 40 градусов, которую никакие жаропонижающие не берут, жалуются на сильный кашель и слабость. О том, что за новые вирусы нас атакуют, чем сбить сильную температуру и как защитить себя и близких от гриппа, сайту volgograd.kp.ru рассказала завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Ольга Чернявская.

- Заболевших гораздо больше, чем в прошлом году в этом время. Мы отменили масочный режим, все немного расслабились. А маски пусть защищают не на 100%, но все же способствовали снижению заболеваемости не только коронавирусом, но и другими инфекциями, ОРВИ, гриппом. За весь прошлый год было всего 92 случая гриппа зарегистрировано, в этом году – в разы больше. И все еще впереди, - считает Ольга Чернявская.

Сейчас и в Волгоградской области, и в целом по стране преобладает свиной грипп типа А (H1N1). Все больше пациентов с осложнениями в больницах.

- К сожалению, свиной грипп протекает тяжелей в сравнении с другими вариантами. Следует ожидать большое количество пациентов с осложнениями, с обострениями хронических болезней, которые приводят к госпитализации, - отмечает инфекционист. - С коллегами разговаривала, только за последние сутки в волгоградскую инфекционную больницу поступило 30 человек. Все они либо с осложнениями, либо с обострениями хронических болезней на фоне гриппа и ОРВИ.

Грипп, ОРВИ, коронавирус - у каких вирусов самые тяжелые симптомы

- Ковид, грипп, ОРВИ - все очень похоже. Для всех этих вирусов характерно наличие лихорадки, интоксикационного и катарального синдрома. Есть и особенности. Например, при гриппе характерно поражение трахеи – своеобразный сухой кашель, выраженная слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, локализующаяся в лобной части, боль при движении глазных яблок. Если заболевание начинается с этого, а потом присоединяется боль в горле, заложенность носа, то здесь можно с большой долей вероятности предположить, что это грипп, - подчеркивает Ольга Чернявская.

Расставить точки над «i» помогает лабораторная диагностика. В этом врачам помогают экспресс-тесты на COVID-19, ПЦР-диагностика для обнаружения РНК вируса в мазке из носа и ротоглотки. Также берут кровь для серологического исследования, чтобы обнаружить антитела к тому или иному возбудителю. Но этот анализ делают не всем пациентам, а выборочно.

- В последнее время изменился спектр вирусов, - рассказывает инфекционист. - Если в начале осени преобладали риновирусы, то сейчас увеличилась доля респираторно-синцитиальной инфекции, возросла доля метапневмовируса. Стало больше и бокавирусов, которые вызывают поражения нижних дыхательных путей, пневмонии, бронхиты и зачастую приводят к госпитализации.

Как и чем сбить высокую температуру под 40 градусов

Волгоградцы все чаще жалуются на температуру под 40, которая долго держится и ничем не сбивается.

- Я впервые с таким сталкиваюсь, температура всю ночь сорок и я использовала все средства - ибуклин, ибупрофен и парацетамол, свечи и обтирания, обильное питье. Температура не сбивалась практически вообще, а если сбивалась на градус-полтора, то через полчаса опять сорок, - делится волгоградка Юлия. - Чем мы до этого только не болели, но высоченная температура сбивалась всегда.

Такова особенность возбудителя, поясняет врач:

- Если это так называемый свиной грипп, то он протекает тяжелей, чем другие варианты, и для него как раз характерна такая высокая лихорадка. И те же метапневмовирусы и респираторно-синцитиальные вирусы тоже протекают с такой температурой

Чтобы сбить температуру, принимайте жаропонижающие препараты, а не антибиотики. Поможет и обильное питье, а еще – обтирания. Для этого можно использовать слабый раствор яблочного уксуса – водичка должна быть лишь слегка кислой. Также можно использовать спиртовой раствор – легкий, 10-процентный. Можно использовать ту же водку, но не в чистом виде, а разбавить ее водой в 4-5 раз.

- Когда температура высокая и раствор испаряется с кожи, то она быстрей охлаждается, - поясняет принцип действия Ольга Чернявская. - Обильное теплое питье – это дезинтоксикация организма. С жидкостью будут выводиться продукты распада вирусов и токсические вещества. Можно использовать чай с лимоном, чтобы немного защелачивать мочу, с малиной – там природные антипиретики, просто чай.

Почему люди болеют по нескольку раз

- То, что люди болеют неоднократно – это вполне закономерно, поскольку иммунитет после перенесенных ОРВИ строго типо- и видоспецифичный, - поясняет инфекционист. - Если человек переболел даже гриппом, он переболел одним вариантом и вполне может заболеть другим. Одних только риновирусов множество, а всего возбудителей ОРВИ - более 200 различных видов, поэтому за сезон заболеть можно неоднократно. Если переболел одним вирусом, это не защищает тебя от заражения другим, даже наоборот. Во время болезни истощаются резервы, защитные силы ослабевают, риск подцепить другого возбудителя даже выше.

Что поможет не заразиться гриппом и легче переболеть?

Особенно опасно многократно переболеть вирусом для людей с сопутствующими хроническими заболеваниями. Поэтому медики так настойчиво в начале осени советовали своевременно привиться от гриппа.

- Сейчас прививаться уже поздно, но не поздно проводить химиопрофилактику. Если приходится контактировать с большим количеством людей, можно попить противовирусные препараты, - советует завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ. - Если уже появились симптомы заболевания, то принимать противовирусные препараты следует как можно раньше. Если начать в первые часы, а не ждать несколько дней – авось пройдет, то можно быстро купировать эти проявления.

Врач советует заранее обзавестись противовирусным для домашней аптечки, чтобы воспользоваться им, как только появятся первые симптомы. Но ни в коем случае не назначайте себе сами антибиотики. Они действуют на бактерии, но не на вирусы, и в этом случае ничем не помогут.

- Беспокоиться лучше начать до того, как заболел. Во-первых, стоит возобновить ношение маски хотя бы в общественных местах, в транспорте. Это пока не введено, как обязательная мера, но если человек не хочет заболеть, то лучше воспользоваться маской в том же магазине, в аптеке. Во-вторых, в профилактических целях стоит начать принимать противовирусные препараты. А если уж заболели, то как можно скорее обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь каких-то осложнений, - советует Ольга Чернявская.

Если же появились боли в груди, одышка, если температура держится дольше трех дней – срочно к врачу! Потому что только специалист может оценить риск и сказать опасно это или нет. И не стоит отказываться от госпитализации, если вам ее предлагают.

Кстати, спрос на противовирусные в аптеках уже заметно вырос. Волгоградская область вошла в пятерку регионов по наибольшему всплеску спроса на лекарства от гриппа и ОРВИ.