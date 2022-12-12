В Волгоградской области на карантин по ОРВИ закрыли 9 школ

В девяти школах региона объявили карантин по ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области большое число жителей буквально валятся с ног с высокой температурой, кашлем и насморком. Заразившихся ОРВИ становится все больше. Из-за высокой заболеваемости у школьников прерывается учебный процесс. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, на 12 декабря на карантин из-за ОРВИ в регионе закрылись 9 школ.

В некоторых общеобразовательных учреждениях на карантин уходят отдельные классы. На сегодняшний день на дистант частично перешли 76 школ области.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 18%. При этом в некоторых районах, а также в Волгограде он уже превышен. Также у волгоградцев фиксируются случаи гриппа, в том числе опасного свиного.