Специалист по детским инфекционным болезням Ирина Текучева рассказала, как дети переносят новый вирус

Главный симптом новой инфекции - высокая температура, которую очень тяжело сбить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградцы повально лежат с ОРВИ и свиным гриппом. Болеют тяжело, особенно дети. Главный внештатный специалист Облздрава по детским инфекционным болезням Ирина Текучева рассказала об особенностях нового вируса и его главном симптоме: высокая, трудносбиваемая температура. В регионе резко выросло число госпитализаций детей с лихорадкой, которую почти не сбивают жаропонижающие.

РОСТ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ И БЕШЕНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Особенностью нынешнего подъёма заболеваемости, в том числе среди детей, является то, что в популяции циркулирует сразу несколько инфекций, - говорит Ирина Текучева. - Даже один и тот же вариант инфекции может протекать по-разному у каждого ребенка. Кто-то перенесет ее легко, а кому-то из детей потребуется длительное лечение или даже госпитализация. За последние недели мы отмечаем рост обращаемости за медицинской помощью в поликлиники, а так же увеличение количества детей, требующих госпитализации с вирусной инфекцией. Основная жалоба - это высокая лихорадка, которая плохо поддается снижению с помощью лекарственных препаратов. При этом количество пневмоний у детей за последние две недели не выросло.

При первых признаках заболевания, по словам специалиста, ребенка нужно оставить дома. И максимально ограничить число контактов с другими детьми, пожилыми родственниками и беременными женщинами. Во-первых, это, возможно, позволит ребенку не разболеться, а во-вторых, предотвратит дальнейшее распространение инфекции.

Сразу после того, как вы изолировали ребенка дома – звоните в поликлинику. При температуре следует вызвать врача на дом. Это можно сделать через колл-центр поликлиники или по номеру 122 единого колл-центра.

ТЯЖЕЛЕЕ КОРОНАВИРУСА

- Вирус ужасный, температура у дочери под 40 третий день, - рассказывают родители волгоградской десятиклассницы. Даже подростки переносят болезнь тяжело, что уж говорить про малышей.

- У нас тоже полторы недели держалась температура 38-39 и нереальная слабость. Больничный продлеваем уже на третью неделю, - делится другой папа в родительских чатах волгоградцев. – Очень медленное выздоровление. Коронавирус мы гораздо легче перенесли.

На 12 декабря в Волгоградской области на карантин было полностью закрыто 9 школ. Еще в 76 учебных заведениях на удаленку отправили отдельные классы. Где-то карантин вводят на 2-3 дня, где-то ребята прощаются с учителями сразу на неделю.

НЕ КУТАЙТЕ РЕБЕНКА И ЗАСТАВЛЯЙТЕ ПИТЬ

В ожидании врача обеспечьте ребенку необходимые условия: помещение должно регулярно проветриваться. Не стоит кутать сына или дочь, это ухудшает общее самочувствие и не способствует снижению температуры. Ребенок должен в достаточном количестве пить, а вот заставлять его есть как раз не стоит, питание должно быть легким и по аппетиту.

- Если ребёнок при повышенной температуре тела чувствует себя удовлетворительно, а в анамнезе не было фебрильных судорог, то использовать жаропонижающие препараты следует при температуре свыше 38,5, - отмечает специалист. И здесь главное – четко соблюдать дозировку, указанную в инструкции к лекарству или в рецепте врача.

- Соблюдайте временной интервал между приемами. Особенно подчеркну, что жаропонижающие препараты действуют через 30-40 минут после приема, - предупреждает Ирина Текучева.

А еще не нужно самостоятельно прерывать лечение, назначенное ребенку врачом, и бросать пить антибиотики, когда ребенок чуть повеселел. Терапию нужно провести до конца.

КОГДА ЗВОНИТЬ В СКОРУЮ

Если есть любые из этих симптомов, не раздумывайте и вызывайте скорую.

- высокая, не снижаемая лихорадка;

- любое нарушение сознания (заторможенность, оглушенность, неадекватная реакция на внешние раздражители);

- повторяющаяся рвота;

- любая сыпь при ОРВИ;

- дыхательные расстройства (затрудненное дыхание, увеличенная частота дыхательных движений, кашель, не откликающейся на назначенное лечении, изменение голоса или звука при кашле);

- сильная головная боль.