В пойме Царицы в Волгограде сделали прокол для прокладки коллектора

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде в пойме Царицы выполнили прокол для прокладки нового коллектора. Работы проводятся со стороны сквера Пахмутовой. Подрядчик с помощью установки горизонтального направленного бурения сделал разработку проходного канала для прокладки трубы из полимеров в районе приемной камеры. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Ранее специалисты при помощи установки горизонтального направленного бурения сделали стальной футляр под детской железной дороги – там проходит участок канализационной сети. В нижней части пойме Царицы завершились основные работы по прокладки другого участка нового коллектора. На территории благоустроенного парка вырыли траншею, в которую уложили трубопровод практически на всем отрезке между двумя склонами. Сейчас спецтехника закапывает образовавшуюся яму.

- Для минимизации неудобств горожан на период работ бригады обустраивают на пешеходной зоне временное покрытие, - отметили в мэрии.

После крупнейшего в истории города коммунального ЧП подрядчик устанавливает новую линию коллектора. Его диаметр составляет 1000 миллиметров, протяженность трубопровода – 500 метров.