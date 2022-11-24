В Волгограде под новый коллектор перекапывают парк «Раздолье»

Пойму частично перекопают для строительства новой нитки коллектора. Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде начали прокладывать обводную линию канализационного коллектора в пойме реки Царицы, который позволит после отремонтировать сгнившие старые трубы. Для этого перекапывают парк «Раздолье» и прокладывают под детской железной дорогой стальной футляр, по которому пойдет труба из полимеров. Работы по соглашению с «Концессиями» выполняет компания «Технополис-С», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Прокладывают новую трубу коллектора методом горизонтально-направленного бурения. Рабочие при помощи расширителей установок постепенно увеличивают диаметр проходного канала до 1200 миллиметров, пока сделали шесть проходов. Уже сварили и стальной футляр протяженностью 48 метров.

Резервный коллектор в пойме будет длиной около 500 метров. Основную часть сделают, не перекапывая склоны. Но все же более 150 метров будут копать, так как здесь проходит много коммуникаций, которые можно повредить. Так что рабочим приходится разбирать недавно уложенную брусчатки и временно пересаживать растения.