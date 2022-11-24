Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 8:21

В Волгограде под новый коллектор перекапывают парк «Раздолье»

Рабочие прокладывают стальной футляр, внутри которого будет труба из полимеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пойму частично перекопают для строительства новой нитки коллектора.

Пойму частично перекопают для строительства новой нитки коллектора.

Фото: Юлия Данильченко

В Волгограде начали прокладывать обводную линию канализационного коллектора в пойме реки Царицы, который позволит после отремонтировать сгнившие старые трубы. Для этого перекапывают парк «Раздолье» и прокладывают под детской железной дорогой стальной футляр, по которому пойдет труба из полимеров. Работы по соглашению с «Концессиями» выполняет компания «Технополис-С», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Прокладывают новую трубу коллектора методом горизонтально-направленного бурения. Рабочие при помощи расширителей установок постепенно увеличивают диаметр проходного канала до 1200 миллиметров, пока сделали шесть проходов. Уже сварили и стальной футляр протяженностью 48 метров.

Резервный коллектор в пойме будет длиной около 500 метров. Основную часть сделают, не перекапывая склоны. Но все же более 150 метров будут копать, так как здесь проходит много коммуникаций, которые можно повредить. Так что рабочим приходится разбирать недавно уложенную брусчатки и временно пересаживать растения.