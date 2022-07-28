Волгоградцы снова просят восстановить троллейбус №18 в Кировском районе

Частично контактную сеть сняли в июне этого года. Фото: кадр с видео

В Гордуму и в администрацию Волгограда поступили коллективные обращения. Просьба у них одна: восстановить в Кировском и Советском районах движение троллейбуса №18. И как пишут сами авторы «автобусы и маршрутки не предлагать».

Маршрут №18 убрали в 2017 году. Сочли нерентабельным и невостребованным горожанами. Вне часа пик всего по паре пассажиров. Это решение вызвало волну возмущения, которая с новой силой поднялась в этом году. Все после того, как Метроэлектротранс решил частично убрать контактную сеть. Якобы она изветшала и небезопасна для горожан. Но в обращении к Владимиру Марченко и Владлену Колесникову кировчане уверяют, что подобное решение – преступление. Ведь сеть самая новая из тех, что есть в Волгограде. Троллейбус соединял два района, проезжал мимо множества социальных учреждений, не вредил экологии, был экономичен. И еще множество плюсов.

В 2017 году удалось собрать несколько тысяч подписей, сейчас пока чуть меньше, но сбор продолжается. Жителям Кировского района троллейбус действительно удобен. Правда, раздается мнение и тех, кто больше ратует за возвращение автобуса №95, проезжавшего от одного конца города до другого за одну цену.

Но в мэрии ответ на запросы кировчан вот уже несколько лет один. №18 показал свою нерентабельность, оснований для его возвращения не видят.

Сейчас инициативная группа ждет ответы от Марченко, Колесникова и депутата Госдумы Володина, ему они отправили запрос чуть раньше.