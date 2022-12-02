Огромный каток начали заливать в центре Волгограда

Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде хоть нет снега, но установились морозы, значит, погода благоволит к катанию на коньках. В центре начали заливать самый большой каток в городе. Он откроется в ЦПКиО рядом с «Волгоград Ареной». Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ООО «Парк» Андрей Еркин, заливку льда начали в ночь на 2 декабря.

- Сегодня ночью приступили к заливке льда. Также запустили подсветку скейт-парка, - отметил Андрей Еркин.

Планируется, что каток в ЦПКиО, как и снежные тюбинг-горки, заработает 7 декабря. Его площадь составит около двух тысяч метров. Причем он сможет работать при температуре воздуха до +10 градусов. Каток откроется на месте водного аттракциона «Лагуна», который в летний период будет снова превращаться в бассейн.

Отметим, уже 2 декабря откроется каток в пойме Царицы. Из-за прокладки нового коллектора вход на ледовую площадку будет осуществляться со стороны сквера Пахмутовой.