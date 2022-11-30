Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде с приходом календарной зимы начнет работать каток в парке «Раздолье» в пойме Царицы. Ледовая площадка откроется 2 декабря. При этом прокладка нового коллектора не повлияет на работу катка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин. Публикуем режим работы и цены на посещение катка в пойме Царицы в Волгограде на зиму 2022-2023.

До 25 декабря вход на ледовую площадку будет осуществляться со стороны сквера Пахмутовой, затем на каток можно будет пройти как обычно с площади парка «Раздолье». В последний день осени заливается последний слой льда. Для посетителей подготовили 300 новых пар коньков, всего в прокате будут 650 пар коньков. При этом вместимость катка составляет 350 человек за сеанс.

Зимой каток в парке «Раздолье» будет работать ежедневно в 4 сеанса – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00. До 25 декабря цены будут ниже, чем в прошлом сезоне. Стоимость взрослого билета составит 350 рублей, детского – 250 рублей, для студентов, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий при предъявлении документа цена 200 рублей. Аренда коньков стоит 150 рублей. Волгоградцев просят проходить на ледовую площадку со стороны Ворошиловского района.

Отметим, каток благодаря системе охлаждения может работать при температуре воздуха +5 градусов. 7 декабря планируется открытие ледовой площадки и в ЦПКиО.