Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 9:29

В ЦПКиО откроют самый большой в Волгограде каток площадью 2000 квадратных метров

Он сможет работать даже в плюсовую погоду
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Летом здесь был пляж, теперь оборудуют каток. Фото: Андрей Еркин.

Летом здесь был пляж, теперь оборудуют каток. Фото: Андрей Еркин.

Волгоградцы завершили пляжный сезон, и на месте плавательного водоема «Лагуна» в ЦПКиО готовят зимние развлечения: в парке строят самый большой в Волгограде ледовый каток. Впрочем, работать он сможет не только зимой, но и при +10 за окном: там будет искусственное охлаждение. В Волгограде все понимают, что не каждую зиму могут рассчитывать на продолжительные морозы, поэтому каток будет независимым от погодных условий.

Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, уже закуплено холодильное оборудование для новой зоны развлечений. Рабочие приступили к монтажу инженерных сетей для заморозки льда. После открытия катка «Лагуна» в ЦПКиО станет первым многофункциональным круглогодичным развлекательным объектом, который может работать как бассейн, каток и аттракцион для катания на лодочках.