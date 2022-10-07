В ЦПКиО откроют самый большой в Волгограде каток площадью 2000 квадратных метров

Летом здесь был пляж, теперь оборудуют каток. Фото: Андрей Еркин.

Волгоградцы завершили пляжный сезон, и на месте плавательного водоема «Лагуна» в ЦПКиО готовят зимние развлечения: в парке строят самый большой в Волгограде ледовый каток. Впрочем, работать он сможет не только зимой, но и при +10 за окном: там будет искусственное охлаждение. В Волгограде все понимают, что не каждую зиму могут рассчитывать на продолжительные морозы, поэтому каток будет независимым от погодных условий.

Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, уже закуплено холодильное оборудование для новой зоны развлечений. Рабочие приступили к монтажу инженерных сетей для заморозки льда. После открытия катка «Лагуна» в ЦПКиО станет первым многофункциональным круглогодичным развлекательным объектом, который может работать как бассейн, каток и аттракцион для катания на лодочках.