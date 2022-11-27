7 декабря в ЦПКиО Волгограда откроют каток и горки с видом на Волгу, стадион и чертово колесо

В этом сезоне для волгоградцев будут работать горки протяженностью 80 метров. Фото: Андрей Еркин.

В Москве и Петербурге уже открылись ледовые катки. Волгоградцам осталось завидовать недолго: несмотря на то, что погода на юге более капризная, у нас тоже откроются зимние развлечения. Уже через полторы недели. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, ледовый каток и тюбинг-горки заработают уже 7 декабря. Сегодня парк получил все необходимое оборудование для приближения зимы в Волгограде: холодильник и машину для заливки льда для катка, а также снегогенераторы, которые будут производить снег для тюбинг-горы.

Каток будет похож на замерзшее озеро. Фото: Андрей Еркин.

- Основные строительные работы завершаются, начинается пуско-наладка, - говорят в ЦПКиО.

Напомним, в этом сезоне зимние горки стали выше, шире и длиннее. Любители кататься на ватрушках уедут на расстояние 80 метров. Чтобы начать сезон раньше, парк закупил еще два снегогенератора вдобавок к тому, что работал в прошлом году. Пункт проката обещают оснастить 120 ватрушками.