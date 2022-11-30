В Волгограде назвали предварительную причину пожара на складе пластика

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде продолжается ликвидация пожара на складе пластика в Кировском районе. Пока пожарные тушат огонь, прокуратура организовала проверку по факту ЧП на улице Самарской, 1г. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, по предварительным данным причиной возгорания стало воспламенение пластиковой крошки.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметила представитель прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, пожар на складе пластика в Волгограде случился в 3.30, ему был присвоен 2-й ранг сложности. На место ЧП прибыли десятки спасателей. Задействованы 104 пожарных и 33 единицы техники, в тушении принимает участие и пожарный поезд. Огонь распространился по всему двухэтажному зданию на площади 1500 квадратных метров. В 10.15 удалось локализовать горение.