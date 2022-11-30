Пожарный поезд отправился тушить горящий склад на юге Волгограда

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарный поезд направили на улицу Самарскую в Кировский район Волгограда, где с трех часов ночи пылает двухэтажный склад пластиковой продукции. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе в ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящий момент на месте ЧП трудятся 104 человека и 33 единицы техники.

К утру огонь охватил практически всю площадь здания – около полутора тысяч квадратных метров. Едкий дым из-за горящего пластика чувствуют жители двух районов.

- Все действия направлены на ликвидацию пожара и недопущения распространения горения. Организована работа штаба пожаротушения, созданы боевые участки, - уточнили в МЧС региона.

Пока очаг не удалось локализовать. Пожарные делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать горение.