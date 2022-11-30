Дым видно в соседних районах: в Волгограде горит двухэтажный склад пластиковой продукции

Дым видно в двух районах города. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Крупнейший пожар тушат с 3.30 часов ночи на юге Волгограда. На улице Самарской в Кировском районе города загорелось двухэтажное здание. Как прокомментировали в МЧС, там находится склад пластика. Жители двух районов – Советского и Кировского – задыхаются от едкого дыма, который виден из разных точек города. Пожару присвоен 2-й ранг сложности.

Склад полностью охвачен огнем. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- К ликвидации пожара привлекается 57 человек и 18 единиц техники, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарные работают на месте с 3 часов ночи, но победить огонь пока не удается. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пока попытки локализовать пламя безуспешны – склад и его продукция полыхают практически по всей площади, к 8 утра пожар охватил 1500 квадратных метров площади.

Пожару присвоен 2 ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожарные утверждают, что пока информации о погибших и пострадавших в этом ЧП нет. Ликвидация горения продолжается.

Пожаром охвачен полторы тысячи квадратных метров двухэтажного здания. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области