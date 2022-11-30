В Волгограде локализовали пожар на складе пластика

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде более семи часов продолжается тушение пожара склада пластика в Кировском районе. Пожарным наконец-то удалось остановить распространение огня. В 10.15 была объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

На месте ЧП продолжают работать 104 пожарных, задействованы 33 единицы техники. В спасательном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Напомним, сообщение о возгорании на складе в Кировском районе поступило в 3.30. На улице Самарской загорелось двухэтажное здание, где хранится пластик, пламя распространилось по всей площади. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. Для ликвидации горения был задействован даже пожарный поезд.